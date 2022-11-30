Часть домов в Куйбышевском районе Иркутска осталась без света из-за аварии 30 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Больше десятка улиц в Куйбышевском районе остались без света утром 30 ноября. Причиной тому стала авария на сетях. Бригада специалистов уже устраняет поломку, сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Войкова, Госпитальная, Заларинский, Киренская, Нестерова, Нестерова 2-я, Первомайская, Петрова, Пшеничная, Пшеничный, Радищева, Солнечный, Стуковский, Толбухина, Фельдшерская, Фрунзе, Чаадаева, Щапова, Щаповский, Эстонский, Янки Купалы, - уточнили в сообщении компании.

Вернуть свет в дома иркутян обещают до полудня 30 ноября.

Напомним, 13 многоквартирных домов, где проживают 27 человек, остались без отопления в поселке Артемовский Бодайбинского района. Температура днем там опускается до - 40 градусов. У сибиряков промерзли стены, лопнули батареи. Причина отключения - прорыв водовода. Из-за коммунальной аварии следователи СК задержали главу поселка.