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НовостиОбщество30 ноября 2022 2:16

8-балльные пробки образовались на дорогах Иркутска утром 30 ноября

Причиной заторов стал снегопад
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
8-балльные пробки образовались на дорогах Иркутска утром 30 ноября

8-балльные пробки образовались на дорогах Иркутска утром 30 ноября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Приангарье с наступлением утра водители вновь вынуждены стоять в пробках. 30 ноября сервис «Яндекс.Пробки» оценил их в 8 баллов. К 11:00 ситуация изменится, По прогнозам специалистов, заторов в городе практически не будет.

Медленнее всего автомобили сегодня двигались в центре, по улицам Ленина, Карла Маркса, а также Маяковского, Гоголя, Пушкина, Профсоюзной и Сергеева. Также заторы зафиксированы на Лермонтова, Боткина, 2-я Железнодорожной, 3-го Июля, Байкальской, Декабрьских Событий и Баррикад.

Напомним, всю ночь дорожные службы Иркутска расчищали улицы от снега. Уборка началась в 4:00. По информации синоптиков, начиная с ночи 29 ноября, суммарное количество выпавших осадков составило около 8 миллиметров. Это порядка 40 % от месячной нормы. С городских улиц за сутки вывезено 200 тонн снега.