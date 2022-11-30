200 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки. Фото: администрация Иркутска

40% от месячной нормы осадков выпало в Иркутске с ночи 29 ноября. Уборка снега начинается в городе с 4 утра. Первыми на работу выходят дворники, а в течение дня задействуют все больше техники. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова проводим уборку комплексно: разметаем проезжую часть и тротуары, выполняем обработку противогололедными материалами и вывозим снег, – отметил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. - В ночь на дорогах применили 1146 тонн песко-соляной смеси. С городских улиц за сутки вывезено 200 тонн снега. В течение дня будем продолжать эту работу.

Особое внимание службы уделяют тротуарам, площадкам возле подъездов и лестниц. В парках и скверах ежедневно работают дворники и спецтехника.

Напомним, утром 30 ноября на дорогах Иркутска образовались 8-балльные пробки. К 11:00 ситуация изменится, По прогнозам специалистов, заторов в городе практически не будет. Медленнее всего автомобили сегодня двигались в центре, по улицам Ленина, Карла Маркса, а также Маяковского, Гоголя, Пушкина, Профсоюзной и Сергеева. Также заторы зафиксированы на Лермонтова, Боткина, 2-я Железнодорожной, 3-го Июля, Байкальской, Декабрьских Событий и Баррикад.