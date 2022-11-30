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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 2:40

Работник железнодорожного предприятия из Братска сдавал помещение под майнинговую ферму

Вскоре он предстанет перед судом
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Работник железнодорожного предприятия из Братска сдавал помещение под майнинговую ферму

Работник железнодорожного предприятия из Братска сдавал помещение под майнинговую ферму

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортные следователи завершили расследование дела о взяточничестве на одном из железнодорожных предприятий Иркутской области. По информации правоохранителей, в мае прошлого года подчиненный попросил начальника подразделения электроснабжения выделить ему помещение под майнинговую ферму. Тот согласился с условием, что владелец оборудования будет выплачивать ему каждый месяц по 10 тысяч рублей. а также подарит строительный инструмент за 6 тысяч рублей. Так, за 7 месяцев, подозреваемый незаконно получил 74 тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службах Восточного МСУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК Братского ЛО МВД России на транспорте, - рассказали в ведомствах.

Однако признание сотрудника железнодорожного предприятия не так важно. ведь следователи собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Вскоре он предстанет перед судом.

Напомним, Иркутский областной суд оставил без изменений решение Кировского суда об аресте бывшего министра здравоохранения региона на два месяца. Сторона защиты подала апелляцию о том, чтобы чиновника выпустили из СИЗО. Напомним, экс-чиновника обвиняют в участии в махинациях с госконтрактом, а также в получении взятки в 7 миллионов рублей.