Работник железнодорожного предприятия из Братска сдавал помещение под майнинговую ферму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортные следователи завершили расследование дела о взяточничестве на одном из железнодорожных предприятий Иркутской области. По информации правоохранителей, в мае прошлого года подчиненный попросил начальника подразделения электроснабжения выделить ему помещение под майнинговую ферму. Тот согласился с условием, что владелец оборудования будет выплачивать ему каждый месяц по 10 тысяч рублей. а также подарит строительный инструмент за 6 тысяч рублей. Так, за 7 месяцев, подозреваемый незаконно получил 74 тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службах Восточного МСУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК Братского ЛО МВД России на транспорте, - рассказали в ведомствах.

Однако признание сотрудника железнодорожного предприятия не так важно. ведь следователи собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Вскоре он предстанет перед судом.

Напомним, Иркутский областной суд оставил без изменений решение Кировского суда об аресте бывшего министра здравоохранения региона на два месяца. Сторона защиты подала апелляцию о том, чтобы чиновника выпустили из СИЗО. Напомним, экс-чиновника обвиняют в участии в махинациях с госконтрактом, а также в получении взятки в 7 миллионов рублей.