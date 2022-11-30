Итоги голосования в рамках «Народных инициатив» подвели в Октябрьском округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В столице Приангарья стали известны результаты голосования по программе «Народные инициативы» в Октябрьском округе. Всего было обработано 10,2 тысяч заявок. Из 19 предложений фаворитами у горожан стали 4 проекта. Их реализуют в 2023 году. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В частности, максимальную поддержку жителей получил проект «Безопасная прогулка». Он включает установку современных игровых комплексов на территории детских садов № 18, 78, 84, 116 на улицах Байкальская и Цимлянская, - отмечают в мэрии.

В рамках еще одной инициативы будет установлена 8-метровая стела «Октябрьский округ» на пересечении улиц 25 Октября и Седова. На плите будут располагаться часы, карта города и объемная надпись. Также появится новый сквер в микрорайоне Байкальский, а на улице Вилюйская благоустроят контейнерные площадки.

Напомним, 40% от месячной нормы осадков выпало в Иркутске сс 29 ноября. Этой ночью на дорогах применили 1146 тонн песко-соляной смеси. С городских улиц за сутки вывезено 200 тонн снега. Уборка начинается с 4 утра. Первыми на работу выходят дворники, а в течение дня задействуют все больше техники. Особое внимание службы уделяют тротуарам, площадкам возле подъездов и лестниц. В парках и скверах ежедневно работают дворники и спецтехника.