Спектакль с акробатическими номерами «Синяя птица» готовят в Иркутском ТЮЗе. Фото: правительство Иркутской области

Юных иркутян и их родителей очередной премьерой удивят артисты Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова. Акробатические номера, яркие костюмы и колоритные образы предстанут перед публикой 10, 17 и 18 декабря. В основу спектакля легла одноименная пьеса Мориса Метерлинка. Режиссером выступил выпускник Иркутского театрального училища, актер и режиссер ТЮЗа Дмитрий Иванов. Об этом сообщают в пресс-службе минкульта Иркутской области.

- Всего к премьере подготовлено 38 костюмов. Музыку к спектаклю написал композитор Александр Волченков, автором текстов выступила Наталья Калинина, - рассказали в министерстве.

Поражает и масштаб спектакля, в нем задействован практически весь состав артистов театра, а также участники драматической студии театра «АЛЕКСАНДРиЯ».

Напомним, 100 лет со дня образования Иркутского музыкального колледжа празднуют студенты и педагоги. В честь круглой даты в областной филармонии прошел торжественный концерт. К пожеланиям процветания и достижения еще больших успехов присоединился глава региона Игорь Кобзев. Он вручил учебному заведению знак общественного поощрения «85 лет Иркутской области».