Конкурс новогодней игрушки в Иркутске проводит Благотворительный фонд Красноштанова

Благотворительный фонд Красноштанова проводит традиционный конкурс новогодней игрушки.

Конкурс «Новогодняя игрушка» стартует в Ленинском районе Иркутска. В нем могут участвовать многодетные, приемные и неполные семьи, те, в которых воспитывают особенных ребятишек. Акцию объявил благотворительный фонд Красноштанова, о чем рассказал депутат Законодательного Собрания Иркутской области Алексей Красноштанов.

Конкурс стартовал 14 ноября, участниками могут стать дети от 3 до 13 лет. В дальнейшем победители будут определяться в трех возрастных категориях: от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 13 лет.

Для участия необходимо сделать елочные игрушки. Можно в любой технике, приветствуются все средства. Главная цель, которую преследуют организаторы, это вовлечь детей в художественно-прикладное творчество и их эстетическое воспитание, и, конечно, поддержать талантливых ребят.

- Конкурс традиционный, - отметил Алексей Красноштанов. - Все авторы работ обязательно получат сладкие подарки и дипломы об участии. А награждение состоится после 20 декабря.

Игрушки можно приносить до 16 декабря в офис фонда на улице Трактовой в Иркутске.