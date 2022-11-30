Дорога от Бурхуна до Мингатуя находится в плачевном состоянии

Денис Шершнев: Строительство дороги от Бурхуна до Мингатуя необходимо начать в 2023 году.

Подготовлен проект строительства дороги от Бурхуна в Тулунского района до Мингатуя в Куйтунском районе. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Иркутской области Денис Шершнев после того, как посетил с рабочей поездкой территорию.

Депутат рассказал, что жители Мингатуя и Новой Тельбы - поселков в Куйтунском районе обратили внимание парламентария на проблемы. Участок трассы от Новой Тельбы до Мингатуя находится в плачевном состоянии: во время дождей весной, летом и осенью сообщение между поселками почти невозможно.

Сейчас разрабатываются проекты капитального ремонта одного километра дороги Куйтун - Барлук – Мингатуй, а также реконструкции еще 20 км этой трассы. Документация на первый участок должна пройти государственную экспертизу в декабре 2022 года, на второй - в мае 2023 года.

- Кроме этого, готов проект дороги от Бурхунского до Мингатуйского поселения, - добавил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Денис Шершнев. - Будем стараться, чтобы в 2023 году в бюджете были предусмотрены деньги на строительство этой дороги.