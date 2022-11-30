Toyota Corolla столкнулась лоб в лоб со школьным автобусом под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В рабочем поселке Маркова Иркутского района произошла авария с участием школьного автобуса. По предварительной информации, вечером 29 ноября на переулке Голубином садоводства «Защитник» 23-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с «ПАЗ». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Находившиеся в автобусе дети, а также водители в результате автоаварии не пострадали, транспортным средствам причинен материальный вред, - отметили в ведомстве.

Дорожные полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в понедельник, утром 28 ноября, 61-летний пешеход пострадал под колесами пассажирской маршрутки в Шелехове. Водитель не увидел, что мужчина начал переходить дорогу очень близко к "носу" машины. Сам пешеход тоже не обеспечил свою безопасность. В итоге, маршрутка практически переехала человека.