Навигация по реке Ангаре завершится 1 декабря. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Внимание! Навигация на реке Ангаре завершится в первый зимний день, 1 декабря, и будет запрещена вплоть до 1 марта. При этом по озеру Байкал судоводители могу перемещаться до 25 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Судоводители, нарушившие запрет выхода на воду в период закрытия навигации, привлекаются к административной ответственности, штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - предупреждают в ведомстве.

Напомним, каждый год резкое наступление морозов провоцирует увеличение числа пожаров в жилье. Так, по состоянию на 7 часов утра 29 ноября произошло 9 пожаров, на одном из которых один человек погиб, один был травмирован.