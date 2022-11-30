Жителям поселков Веселый и Лесогорск Чунского района стал доступен высокоскоростной мобильный интернет МТС. Фото: ПАО МТС

«МТС» сообщает о запуске базовых станций стандарта LTEв населенных пунктах Чунского района Иркутской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители еще двух отдаленных поселков, распложённых более чем в 750 километрах от областного центра Приангарья.

Покрытие сети четвертого поколения появилось в поселке Веселый, где проживает более полутора тысяч человек, и поселке городского типа Лесогорск с населением более четырех с половиной тысяч. Оба населенных пункта расположены на берегу реки Чуна в окружении тайги. Высокоскоростная сеть МТС покрывает все социально-значимые объекты поселков, включая внутренние помещения школ, больниц, домов культуры, спортзала, а также отрезок автодороги, ведущей в административный центр Чунского района.

Скорость интернета МТС сельчанам позволяет смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, лайфхаки для ведения сельского хозяйства, охоты и рыбалки, обмениваться тяжелыми медиафайлами в социальных сетях, играть в онлайн-игры, общаться по видео, решать насущные вопросы и всегда оставаться на связи с родными и близкими.

«Мы понимаем, что мобильный интернет в малых населенных пунктах зачастую становится единственным каналом связи. С начала года МТС уже запустила сети 4Gпочти в двадцати деревнях и селах пунктах Тайшетского, Братского, Усть-Илимского районов и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Скорость доступа в сеть в отдаленных поселках теперь не уступает по качеству скорости любому крупному городу Приангарья и России в целом», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.