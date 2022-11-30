Четверо военных-участников СВО из Иркутской области проходят лечение в Подмосковье. Фото: Андрей Чернышов

Сенатор Российской Федерации Андрей Чернышов в Подмосковье навестил раненых бойцов из Иркутской области. Об этом он рассказал в социальных сетях. По поручению губернатора Игоря Кобзева, Чернышов отправился в Центральный военно-морской клинический госпиталь, где курс лечения проходят сразу четыре сибиряка.

- В медучреждении все на высшем уровне: медпомощь, питание, бытовые условия. Пообщался с ребятами, передал подарки от земляков. Также оставил свои контакты на случай, если потребуется какая-либо помощь, - рассказал сенатор. - Наши бойцы полны оптимизма и уже идут на поправку. В очередной раз убедился, что сибиряки крепки духом и всегда готовы отстаивать интересы своей страны. Пожелал им удачи и крепкого здоровья!

Напомним, в преддверии Дня матери глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с родителями участников специальной военной операции на Украине. Женщин наградили медалями «Матери защитника Отечества», всего выдали 28 наград. Медаль учредили в 2018 году, их выдают матерям тех, кто погиб во время выполнения служебного или воинского долга.