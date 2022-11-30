140 детей начали посещать новый детский сад «Родничок» в Тулуне. Фото: правительство Иркутской области

Сразу для 140 малышей свои двери открыл детский садик «Родничок» в Тулуне. Дошколята посещают его с 21 ноября. Здание построили после разрушительного наводнения 2019 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Здесь создано шесть разных возрастных групп. Учреждение полностью обеспечено игровым и учебным оборудованием. Имеется интерактивный пол и песочницы, умное зеркало для работы логопеда, - отметили в правительстве региона.

Напомним, Глава Иркутской области Игорь Кобзев приехал в Тулун с рабочим визитом. Накануне, 29 ноября, он проверил итоги капитального ремонта станции скорой медпомощи. На проведение работ выделили 26,6 миллиона рублей, здесь обновили фасад и внутренние помещения. Также губернатор посетил ФОК "Тулун - Арена", который является первым крытым катком в городе. После губернатор намерен поехать в другие города региона: на очереди Нижнеудинск, поселения Тайшетского и Чунского районов.

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