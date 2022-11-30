Женщина получила ожоги лица при разгерметизации котла в Аларском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Разгерметизация твердотопливного котла произошла в поселке Кутулик днем 30 ноября. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу Аларского района в 12:20. Оказалось, что несчастный случай произошел в административном здании на улице Матвеева. Есть пострадавшая. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На момент прибытия первых подразделений было установлено, что в котельной, пристроенной к одноэтажному зданию, произошло отключение циркуляционного насоса и вскипание воды в системе отопления, в результате чего часть кровли и перекрытия смежных помещений были частично повреждены, - рассказали в ведомстве.

В момент случившегося в котельной никого не было, но одна из сотрудниц получила ожоги лица. Ее осмотрели медики и госпитализировали в больницу.

Напомним, прокуратура города Бодайбо организовала проверку из-за информации, распространяемой в соцсетях. По словам очевидцев, днем 22 ноября на 14-летнего подростка напала крыса. Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Школьника отпустили домой. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

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