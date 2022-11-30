Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» поставили в Иркутском драмтеатре. Фото: правительство Иркутской области

В честь 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского на сцене Иркутского драмтеатра состоится премьера спектакля по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты». Зрителей приглашают первыми увидеть постановку 30 ноября, 1 и 8 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Пьесе более 150 лет, но она не теряет актуальности. Это и есть чудо классики, – сказал режиссер спектакля Станислав Мальцев. - Пьеса о выборе, который совершает молодой человек. Он определяется, какой дорогой идти, какую карьеру выбрать и какими способами достигать поставленных целей. Время испытывает молодежь, а сегодня особенно, и разговор о том, как не потерять себя, свой талант, свою личность очень важен.

Примечательно то, что на протяжении всего спектакля артисты трижды сменят костюмы. Синяя цветовая гамма меняется зеленой, а к финалу - золотой. Помимо этого, костюмы подвергаются и исторической трансформации: от середины XIX столетия к началу XX века.

Напомним, юных иркутян и их родителей очередной премьерой удивят артисты Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова. Акробатические номера, яркие костюмы и колоритные образы предстанут перед публикой 10, 17 и 18 декабря. В основу спектакля «Синяя птица» легла одноименная пьеса Мориса Метерлинка. Режиссером выступил выпускник Иркутского театрального училища, актер и режиссер ТЮЗа Дмитрий Иванов. Поражает и масштаб спектакля, в нем задействован практически весь состав артистов театра, а также участники драматической студии театра «АЛЕКСАНДРиЯ».

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