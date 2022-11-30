Пенсионерка-рецидивистка пыталась зарезать врача в Забайкалье Фото: Евгения ГУСЕВА

Неординарный случай произошел в Забайкальском крае. 28 ноября в больнице поселка Ксеньевка пациентка напала на врача с ножом. 63-летняя женщина трижды ударила им терапевта. К счастью, на помощь 50-летней коллеге пришли другие сотрудники медучреждения, которые остановили разъяренную пенсионерку. Об этом сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР.

- Следователи СК задержали 63-летнюю женщину по подозрению в покушении на убийство врача, - рассказали в ведомстве.

К слову, всплыли факты из биографии нападавшей. Агрессивная женщина уже отбывала в колонии сроки за грабеж, хулиганство и угрозу убийством.

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