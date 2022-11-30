Полиция Иркутска разыскивает парней, оплативших чужой картой 14 банок энергетика и носки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

14 банок энергетика и носки - такой набор приобрели двое приятелей из Иркутска, внезапно разбогатев. В полицию с заявлением об исчезновении денег со счета, обратился житель Иркутского района. Мужчина поделился с оперативниками, что сначала потерял банковскую карточку, а позже заметил, что кто-то опустошает ее баланс. Оказалось, что пропажа попала в руки двух парней, которые попали на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Используя ее, молодые люди посетили торговые объекты в 130 квартале и торговом центре неподалеку. Там они потратили более 3 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Молодых людей настоятельно просят самостоятельно явиться в ближайший отдел. Также в полицию просят передать информацию о личностях парней, в случае, если кто-то узнал их на фото.

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