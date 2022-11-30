Chery TIGGO сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне вечером, 29 ноября, 19-летняя девушка попала под колеса кроссовера Chery TIGGO на улице Партизанской в Иркутске. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». За рулем иномарки был 57-летний водитель. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия девушка пешеход получила травмы, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что световозвращатель - это самый лучший способ сделать пешехода ярким и заметным для водителей и уберечь от печальных последствий ДТП.

Напомним, в рабочем поселке Маркова Иркутского района произошла авария с участием школьного автобуса. По предварительной информации, вечером 29 ноября на переулке Голубином садоводства «Защитник» 23-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с «ПАЗ». Находившиеся в салоне дети в результате автоаварии не пострадали.