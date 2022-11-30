19-летняя жительница Иркутска пострадала под колесами легковушки вечером 29 ноября

Полиция призывает пришивать светоотражающие полосы на одежду Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске вечером 29 ноября, когда на город уже опустились сумерки, под колеса автомобиля попала 19-летняя девушка. Она пересекала дорогу по улице Партизанской, не нарушая правил: по пешеходному переходу. Неожиданно она оказалась под колесами «Chery TIGGO».

- 57-летний водитель автомобиля «Chery TIGGO», следуя по улице Партизанской, допустил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка пешеход получила травмы, - объяснили в МВД Иркутской области.

Полицейские призвали жителей региона пришивать светоотражающие полоски к верхней одежде, чтобы водители могли издалека заметить пешехода. Так как темнеть начинает рано, важно соблюдать осторожность. Также не стоит забывать о том, что снегопад, метель и другие погодные условия могут ухудшить видимость.