Пять проектов ИГУ получили поддержку Российского научного фонда

Грантовую поддержку Российского научного фонда (РНФ) получили пять проектов ИГУ. На проведение исследований по каждому из них на первый год выделено по 1,5 млн рублей. Итоги конкурса опубликованы вчера, 29 ноября.

Участниками конкурса стали проекты, выполняемые малыми отдельными научными группами (от 2 до 4 человек). Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2023-2024 годах по отраслям знаний с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Таким образом, РНФ продолжает поддерживать развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд.

От ИГУ победителями стали проекты:

- «Оптимальное управление составными системами с распределенными и сосредоточенными параметрами» — Александр Аргучинцев, д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой вычислительной математики и оптимизации Института математики и информационных технологий,

- «Исследование механизмов реакций окислительного сочетания алкенов и алкинов с арилборными производными в присутствии палладиевых «безлигандных» каталитических систем» — Анна Курохтина, канд. хим. наук, доцент кафедры физической и коллоидной химии химического факультета,

- «Исследование эволюции электронных состояний с вакансиями внутренних уровней в гидратированных биомолекулах» — Анна Скитневская, канд. хим. наук, старший научный сотрудник лаборатории квантовой химии,

- «Изучение палеолитических ансамблей коррадированных артефактов «макаровского пласта» долины р. Белой (Байкальская Сибирь): происхождение, хронометрия, техноморфология» — Екатерина Липнина, канд. истор. наук, директор НИЦ «Байкальский регион»,

- «Особенности микропластинчатых технологий сартанского периода Байкало-Енисейской Сибири и их место в верхнем палеолите Северной Азии» — Наталья Бердникова, старший научный сотрудник НИЦ «Байкальский регион».

Из иркутских вузов в число победителей вошли также ИГМУ и ИрГУПС — по одному проекту.