Вышки мобильной связи установили в десяти малых поселениях Иркутской области

Рабочие провели 150 километров оптоволокна Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В десяти небольших поселения Иркутской области установили вышки сотовой связи, теперь местные жители имеют доступ в интернет и к мобильному соединению. Работы провели по госпрограмме "Устранение цифрового неравенства". Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- До конца текущего года жители населенных пунктов Верхнеокинский (Зиминский район), Бада, Новое Приречье, Худобок, Кобь и Бурнинская Вихоря (Братский район), Карлук и Корсукова (Качугский район), Дальняя Закора и Константиновка (Жигаловский район) смогут воспользоваться услугами мобильной связи, - рассказали в пресс-службе.

Рабочие смонтировали так называемые базовые станции связи, проложили больше 150 километров волоконных линий связи, установили высотные (20 и 40 метров) опоры-мачты.

Отметим, Иркутская область вошла в рейтинг лидеров по развитию цифровых технологий и повышения их доступности для населения.