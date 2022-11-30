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НовостиОбщество30 ноября 2022 9:34

ВТБ оснастил коворкинг ИРНИТУ современным оборудованием

ВТБ оснастил коворкинг ИРНИТУ современным оборудованием. Фото предоставлено компанией.

ВТБ оснастил коворкинг ИРНИТУ современным оборудованием. Фото предоставлено компанией.

ВТБ передал Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету (ИРНИТУ) современное мультимедийное оборудование. Новой техникой оснастят недавно созданный в стенах вуза коворкинг для проведения научных и общественных мероприятий.

При поддержке ВТБ парк техники коворкинга пополнили настенный экран, проектор, телевизор, поддерживающий формат 4К, ноутбук, а также вспомогательное оборудование.

«Для молодых и активных студентов сегодня появляется все больше возможностей в стенах родного университета. Чем больше современных пространств и перспектив для обучения, тем насыщеннее, интереснее и продуктивнее будет студенческая жизнь.Наше сотрудничество с ИРНИТУ длится уже более 15 лет. За это время мы реализовали зарплатный и кампусный проекты, много было сделано для развитияуниверситета, а в этом году мы предоставили вузу финансирование на приобретение новых учебных площадей», - прокомментировала Александра Макарова.

Ректор вуза Михаил Корняков подчеркнул важность сотрудничества с банком и передал управляющему почетный знак надежного партнера университета.

«Мы продолжаем развивать коворкинг, делая его комфортным и функциональным для посещения. Скоро здесь появятся стеклянные перегородки и более мощное освещение. Новое мультимедийноеоборудование позволит сделать пространство современным образовательным центром для студентов и преподавателей. Выражаем благодарность нашему стратегическому партнёру – ВТБ за такой своевременный подарок», - отметил Михаил Корняков.