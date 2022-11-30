Экс-чиновников осудили за некачественное жилье для сирот в Иркутской области

Они похитили 103 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тайшете вынесли приговор четырем обвиняемым в сдаче негодных для проживания домов с 99 квартирами для сирот. Фигурантами дела стали бывшие мэр города, его заместитель, глава жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области и директора строительной фирмы. Им дали реальные сроки в колонии общего режима.

- Бывшему главе Тайшетского городского поселения назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, его первому заместителю в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, чиновнику Министерства имущественных отношений Иркутской области назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, директору строительной компании – 6 лет лишения свободы со штрафом 480 тысяч рублей, - рассказали в СК Приангарья.

Их обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В итоге детям не смогли передать квартиры, так как дома оказались фактически в аварийном состоянии. Были допущены ошибки при планировании, строительстве, налаживании пожарной, санитарной и технической безопасности.

Подробнее о том, как бывшие чиновники похитили 103 миллиона рублей на строительстве квартир, читайте в нашем материале.