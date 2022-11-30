859 социальных паспортов для семей мобилизованных и участников СВО завели в Иркутске

Уже получилось трудоустроить 7 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске создали 859 социальных паспортов семей мобилизованных и участников спецоперации. Им окажут поддержку от города по разным вопросам: от юридических до бытовых. В этих семьях воспитываются 969 детей разных возрастов. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- В документе представлена вся информация о семьях, в том числе о мерах социальной поддержки, которые положены им действующим законодательством, а также о проблемах, требующих индивидуального подхода, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Обычно родственники мобилизованных и участников СВО обращаются за помощью по правовым вопросам, а также с просьбой о поддержки в трудоустройстве и обеспечению дровами. Сейчас на свободные вакансии устроили 7 родственников военнослужащих. В 11 квартирах и домах городская администрация поможет провести ремонт, еще 16 человек попробуют трудоустроить на свободные вакансии.

Напомним, частичная мобилизация в Иркутской области закончилась, семьям тех, кто отправился в учебные части, выплатили по 100 тысяч рублей.