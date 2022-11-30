Расширенное заседание оперативного штаба по поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО, прошло в Иркутске

Расширенное заседание по поддержке семей мобилизованных прошло 30 ноября. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Итоги совместной работы за два месяца подвел на расширенном заседании оперативного штаба по оказанию дополнительной поддержки гражданам, которые принимают участие в специальной военной операции, и их семьям мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Поддержку военнослужащих иркутян и оказание помощи их семьям выполняем с первого дня мобилизации. Все городские и региональные службы, общественные организации действуют четко, профессионально, слаженно и оперативно. С семьями находимся в постоянном контакте, индивидуально решаем все возникающие вопросы. Не теряем связь с участниками спецоперации. Никто не останется без внимания, помощи и поддержки, – отметил Руслан Болотов.

На совещании было доложено: сформировано 859 социальных паспортов на семьи военнослужащих. В них воспитывается 969 детей - списки регулярно обновляются. В этих документах собирается вся информация о семьях, о мерах социальной поддержки, которые им положены, и о проблемах, требующих решения. Для жен и матерей военнослужащих – участников СВО так же создан чат в сети Телеграм «Помощь семьям мобилизованных иркутян», где любой вопрос можно решить в оперативном порядке. Чаще всего просят помощи в юридических вопросах, в поиске работы, в обеспечении дровами и в тяжелых домашних делах.

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Иркутска Татьяна Эдельман сообщила, что в муниципальных учреждениях для детей из таких семей проводят бесплатные занятия по физической культуре, объявили дополнительный набор в спортивные секции, танцевальные и музыкальные, художественные классы. Обсудили подготовку и проведение новогодних и рождественских праздников. Во всех округах Иркутска будут работать около 140 локаций как на улице, так и внутри помещений, детей военнослужащих пригласят на елки мэра, вручат подарки.