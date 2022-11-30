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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:05

10-балльные пробки образовались в центре Иркутска вечером 30 ноября

Но автомобилисты будут стоять на месте не долго
Дарья БОЛЕСОВА
Через час напряженность на дорогах снизится наполовину

Через час напряженность на дорогах снизится наполовину

По данным онлайн-сервисов, в Иркутске в последний день ноября образовались 10-балльные пробки. На центральных улицах появились заторы, произошло несколько ДТП - на улицах Чкалова и Ленина. Но стоять автомобилистам придется не очень долго.

Особенно сложная ситуация сложилась по улицам Ленина, Чкалова, Карла Маркса, Степана Разина, Николая Гаврилова, Сурикова, Рабочей и другим. Еще одна авария произошла на улице Советской.

Если верить сервисам, то уже через час заторов станет меньше, на дорогах установятся 5-балльные пробки. А еще через час они вовсе опустеют.

Напомним, в вечернее время суток нужно соблюдать осторожность при вождении и пересечении улиц, если вы пешеход. Видимость падает, можно оказаться под колесами автомобиля.