10-балльные пробки образовались в центре Иркутска вечером 30 ноября

Через час напряженность на дорогах снизится наполовину

По данным онлайн-сервисов, в Иркутске в последний день ноября образовались 10-балльные пробки. На центральных улицах появились заторы, произошло несколько ДТП - на улицах Чкалова и Ленина. Но стоять автомобилистам придется не очень долго.

Особенно сложная ситуация сложилась по улицам Ленина, Чкалова, Карла Маркса, Степана Разина, Николая Гаврилова, Сурикова, Рабочей и другим. Еще одна авария произошла на улице Советской.

Если верить сервисам, то уже через час заторов станет меньше, на дорогах установятся 5-балльные пробки. А еще через час они вовсе опустеют.

Напомним, в вечернее время суток нужно соблюдать осторожность при вождении и пересечении улиц, если вы пешеход. Видимость падает, можно оказаться под колесами автомобиля.