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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:29

Глава Иркутской области отчитался Владимиру Путину о строительстве школы в Тулуне

В учреждении уже провели первые занятия
Дарья БОЛЕСОВА
Президент России также поинтересовался строительством нового жилья для тулунчан

Президент России также поинтересовался строительством нового жилья для тулунчан

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в видеоконференции с президентом России Владимиров Путиным. Она была посвящена открытию разных социально значимых для регионов страны объектов. В их число вошла большая современная школа в Тулуне Иркутской области, который пострадал от наводнения. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Губернатор также сообщил, что в школе № 6 Тулуна, которую посещал глава государства и где был выполнен ремонт после ущерба паводка, планируется построить спортивный зал. Владимир Путин поинтересовался также строительством жилья для тулунчан, чьи дома пострадали не от наводнения, а от поднявшихся грунтовых вод, - рассказали в пресс-службе.

На это Игорь Кобзев ответил, что в начале 2023 года 320 семей смогут заселиться в новые квартиры, строительство которых вышло на финальный этап.