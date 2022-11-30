Приговор по делу о заселении сирот в негодное жилье получили экс-чиновники мэрии Тайшета

Всех взяли под стражу прямо в зале суда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области вынесли приговор бывшим чиновникам и главе стройфирмы за то, что построили негодный для жизни дом с квартирами для сирот. Суд приговорил их к заключению в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура и СК Приангарья.

Под следствием оказались бывший мэр Тайшета, его заместитель, глава одного из отделов министерства имущественных отношений региона и директор строительной фирмы, который выступил подрядчиком строительства. Правоохранительные органы выяснили, что возведение зданий провели с сильным удешевлением материалов, нарушениями технологий, пожарных и санитарных норм.

На имущество виновных наложили арест в 40 миллионов рублей, хотя они нанесли ущерб государству на 103 миллиона рублей.

В итоге мэр Тайшета получил 5 лет колонии, его заместитель - 3,5 года, начальнику отдела министерства - 5 лет, бизнесмену - 6 лет колонии вместе со штрафом в 480 тысяч рублей. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда. Пока что приговор в силу не вступил.

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