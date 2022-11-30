Дифференцированный тариф на свет не коснется большинства абонентов Иркутской области

Окончательное решение еще не приняли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 ноября 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает регионам страны право вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Согласно документу, он будет введен с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает правительство России.

Постановление подразумевает, что теперь будут сформированы основы, на которых происходит создание предельного индекса оплаты электроэнергии для населения. А главной целью проекта стало разделение майнеров, которые наносят вред сибирякам, от рядовых потребителей света. Из-за серого майнинга страдают электросети, которые сильно перегружаются, появляются неожиданные отключения.

Пока что окончательного решения о том, введут ли диффтарифы в Иркутской области, не приняли. Однако направленность на закрытии вопроса с майнингом есть, этот вопрос обсуждали в Законодательном собрании Приангарья.