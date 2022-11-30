На месте коммунальной аварии в Артемовском усилили работу по ремонту теплотрассы

У жителей поселка в домах появились сосульки Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области, где произошла коммунальная авария на теплотрассе поселка Артемовский, работает заместитель губернатора региона Роман Колесов. Здесь усилили рабочие бригады, чтобы ускорить восстановительные работы. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- В наличии имеется весь необходимый запас материалов и инструментов. Действующая подрядная организация не смогла предоставить необходимое количество сил и средств, поэтому сейчас последствия устраняет подрядчик, который ранее работал на этой территории, - рассказали в пресс-службе.

Часть теплотрассы получилось сохранить, однако все равно есть необходимость прокладывать новую линию. Известно, что пострадали 12 домов, в которых проживают 37 человек. Многие отказались покидать свои дома, 11 сибиряков все же удалось пересилить. Подключать дома начнут уже завтра, 1 декабря, но займет это около недели.

Власти помогут пострадавшим от коммунальной аварии с подвозом дров для отопления печей. Температура в домах -6 градусов.

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