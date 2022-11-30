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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:08

Жителям Иркутской области напомнили, как оказать первую помощь при растяжении

В период гололеда и падений на нем, особенно важно знать четкую последовательность действий при травмах
Дарья БОЛЕСОВА
Важно не повредить сустав еще сильнее

Важно не повредить сустав еще сильнее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирург Сергей Белых рассказал, как правильно оказывать первую помощь при растяжении конечности и каких ошибок лучше избегать, чтобы не усугубить ситуацию. Многие принимают решение просто "перетерпеть" боль, но это может только принести вред. Первое, что нужно сделать - наложить давящую повязку. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Главные симптомы растяжения - сильная боль и опухший сустав. В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении, - прокомментировал врач.

Также очень важно оставить поврежденную конечность в покое, не напрягать ее несколько дней. Конечно, если вы не уверены в своем профессионализме, лучше обратиться к медику.