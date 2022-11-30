Онколог предостерег мужчин от отказа носить подштанники зимой из-за последствий

В Иркутской области в конце ноября морозы уже -40 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Онколог Владимир Полянский предупредил жителей Иркутской области, а именно мужчин, о том, чем чреват отказ от теплых трусов и подштанников зимой. На севере региона морозы уже больше -40 градусов, а здоровье нужно беречь. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Зимой самый важный орган мужчины - простата - подвержен воздействиям низких температур, поэтому обязательно носите подштанники или утепленные трусы, зимние штаны или джинсы. Избегайте моржевания, купаний в проруби. После бассейна не выходите сразу на улицу, посидите в помещении, - объяснил врач.

Если вы ощущаете озноб, боль в пояснице, паху, нужно пойти к врачу и провериться. Иначе заболевание может перейти в хроническую стадию, и лечение затянется на достаточно долгое время. При этом боль уходить не будет.