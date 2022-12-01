В дома поселка Артемовский Бодайбинского района начнет возвращаться тепло с 1 декабря. Фото: правительство Иркутской области

На севере Приангарья продолжается борьба с последствиями коммунальной аварии, которая, по уточненным данным, оставила без тепла жителей 12 домов. В поселке Артемовский в настоящее время работает первый заместитель губернатора Роман Колесов. Он сообщил, что некоторые хозяева промерзших квартир просят доставить им дрова. Власти региона пообещали помочь сибирякам. Об этом в социальных сетях рассказал Игорь Кобзев.

- Что касается непосредственно устранения аварии. Часть трассы закольцевали, это позволило сохранить этот отрезок коммуникаций. Завтра будет рассматриваться вопрос о прокладке нового участка трассы, - отметил глава региона. - Прошло заседание КЧС Бодайбинского района. Составлен план устранения последствий аварии.

Сегодня, 1 декабря, в дома начнет возвращаться тепло. Их постепенно будут подключать к системе теплоснабжение, а полностью работы завершат в течение первой половины месяца. К слову, к уже задействованным специалистам на подмогу вновь пришли коллеги из других компаний. Все необходимые материалы закуплены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08