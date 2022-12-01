Режим повышенной готовности объявили в Иркутской области до 5 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутской области объявлен режим повышенной готовности, который продлится до 5 декабря. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- По прогнозу Иркутского УГМС, с 1 по 3 декабря на территорию всего региона по-прежнему будут смещаться влажные воздушные массы с побережья Северного Ледовитого океана, ожидается небольшой, местами умеренный снег, который будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром до 13 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Метель с порывами ветра до 15-17 метров в секунду ожидается на территории Приангарья 1 декабря.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о том, какой будет погода в Иркутске в декабре 2022 года. Прогнозом поделились в Иркутском Гидрометцентре. При этом наступление настоящей суровой зимы в этот раз иркутяне прочувствовали еще в последнюю неделю ноября.

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