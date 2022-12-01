45% от месячной нормы снега выпало в Иркутске за два дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске с ночи 29 ноября до 16.00 30 ноября выпало 9 миллиметров снега, что составляет 45% от месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снег ожидается в городе задержится до конца недели, 4 декабря. Уборка на улицах не заканчивается. Особое внимание службы уделяют подъездным путям и подходам к школам, детским садам и больницам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Более 100 единиц техники оперативно устраняют последствия продолжительного снегопада в Иркутске, - отмечают в мэрии. - На данный момент выполнена уборка магистральных дорог общегородского значения. Ведется механизированная очистка от снега проезжей части и тротуаров.

Вручную уборку проводят 212 дорожных рабочих. Дворники выходят на работу с 4 утра. За эти дни с городских улиц вывезено 400 тонн снега.

Напомним, в Иркутской области объявлен режим повышенной готовности, который продлится до 5 декабря. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева в связи с ухудшением погоды. Метель с порывами ветра до 15-17 метров в секунду ожидается на территории Приангарья 1 декабря.

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