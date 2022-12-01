В десяти малых населенных пунктах Иркутской области появилась мобильная связь «Ростелекома». Фото: пресс-служба Ростелекома

«Ростелеком» по соглашению с Министерством цифрового развития и связи Иркутской области смонтировал базовые станции мобильной связи и предоставил голосовую связь стандарта 4G (LTE) и беспроводной интернет в десять малых сел.

В этом году в проект УЦН 2.0 по итогам голосования, организованного Минцифрой региона, вошли десять деревень с числом жителей от 100 до 500 человек.

В ноябре компания завершила запланированные в 2022 году работы по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0)*.

В ходе проведения работ за три месяца было проложено более 150 км волоконно-оптических линий связи в Братском, Качугском и Жигаловском районах. Совместно с представителями «Теле2» установлены 20 и 40 метровые опоры антенно–мачтовых сооружений и установлены базовые станции сотовой связи компании «Теле2». Одновременно с этими работами специалисты «Ростелекома» подключили оборудование к постоянному электроснабжению.

Жители сел и деревень Верхнеокинский (Зиминский район), Бада, Новое Приречье, Худобок, Кобь и БурнинскаяВихоря (Братскийрайон), Карлук и Корсукова (Качугский район), Дальняя Закора и Константиновка (Жигаловский район) смогут воспользоваться услугами в декабре текущего года после окончательной приемки услуги представителями местных муниципалитетов и сдачи необходимых документов в контролирующие органы.

Для жителей населенных пунктов, в которых установлены базовые станции, в рамках проекта УЦН 2.0, появилась возможность полноценно пользоваться услугами мобильной связи и широкополосного доступа на сети «Теле2».

«Довести интернет и связь до самых отдаленных малых сел и деревень — задача, поставленная перед нами государством. Мы строим инфраструктуру, благодаря которой у местных жителей появится доступ в интернет, — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — В 2023 году наша компания планирует запустить мобильную связь в семи населенных пунктах Иркутской области».

Министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко отметил: «Установка и запуск антенно-мачтовых сооружений в 2022 году, в том числе прокладка новых линий ВОЛС позволяет сделать значительный шаг для устранения цифрового неравенства населения Иркутской области, обеспечения равного доступа всех граждан к муниципальным и государственным услугам в полном объеме и использования IT-решений в процессе развития бизнеса».

*В апреле 2021 года Минцифры России и "Ростелеком" подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, в соответствии с которым компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах от 100 до 500 человек.