Директор и его подчиненная обворовали предприятие на 1,6 млн рублей в Ангарске Фото: Анастасия Осипова

Директор промышленного предприятия и его подчиненная признаны виновными в мошенничестве в Ангарске. Доказательства были собраны вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Как выяснили следователи, парочка 10 раз за период с 2019 по 2021 год обворовывала компанию с помощью фиктивного начисления премий другим сотрудникам. Получая деньги работники сами отдавали их мошенникам. Об этом сообщают в пресс-службах региональных Следкома и прокуратуры.

- В общей сложности преступлением причинен материальный ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей, - рассказали в ведомствах. - Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились в личных интересах.

Начальник предприятия получил 4,5 года колонии общего режима, его подчиненная же отделалась условным сроком в 3,5 года. -

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