Многомиллионный долг по зарплате выплачивают работникам лесхоза в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Многомиллионный долг образовался у руководства лесного хозяйства перед подчиненными в Иркутской области. Работники обратились в правоохранительные органы, после чего заместитель прокурора региона Вячеслав Бабенко поручил провести проверку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- В ходе надзорных мероприятий установлен факт несвоевременной выплаты заработной платы. В связи с этим прокурорами в интересах работников принят комплекс мер прокурорского реагирования. В результате удалось сдержать рост задолженности по заработной плате, начато погашение долга, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Только за неделю трудовому коллективу лесхоза выплатили более 2,3 миллионов рублей.

Напомним, директор промышленного предприятия и его подчиненная признаны виновными в мошенничестве в Ангарске. Как выяснили следователи СК, парочка в течение года обворовывала компанию с помощью фиктивного начисления премий другим сотрудникам. Получая деньги работники сами отдавали их мошенникам, которые в целом разбогатели на 1,6 млн рублей.

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