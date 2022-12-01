Очевидцев ДТП с 12-летней школьницей на «зебре» разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На дорогах Приангарья возросло число аварий с детьми. Только в минувшие сутки сразу двое школьников попали под колеса авто в областном центре. Около 10:30 утра 30 ноября на улице 30-ой Дивизии машина сбила 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном пешеходе, после чего водитель скрылся. Ребенку понадобилась помощь медиков. ДТП произошло в районе дома 48а. Полицейские разыскивают виновника и очевидцев случившегося. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Еще одна авария произошла вчера около 8 часов вечера на улице Новаторов. 35-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. С места аварии ребенок госпитализирован в больницу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 29 ноября 19-летняя девушка попала под колеса кроссовера Chery TIGGO на улице Партизанской в Иркутске. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». За рулем иномарки был 57-летний водитель. В результате иркутянка получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что световозвращатель - это самый лучший способ уберечь любого пешехода от печальных последствий ДТП.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ

Лицам, обладающим какой либо информацией, способствующей установлению личности водителя, сбившего 12-летнюю девочку на улице 30-ой Дивизии утром 30 ноября, просьба обратиться по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 8(3952)21-76-00,8 (3952)21-76-01 или 02 (102-с любого оператора сотовой связи).

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