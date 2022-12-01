Главную елку Иркутска зажгут в четверг, 1 декабря

Елочка, гори! Фото: администрация Иркутска

Праздник приходит в Приангарье. В центре Иркутска окончен монтаж главной новогодней ели высотой 25 метров. Традиционно на ней разместили шарики, гирлянды и большую звезду. Осталось лишь включить иллюминацию, чтобы сделать хвойную красавицу яркой и нарядной. Зажгут фонарики сегодня, 1 декабря, в 18.00. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– В этом году принято решение не проводить крупных массовых мероприятий, - отметил мэр Руслан Болотов. - Средства, которые предоставляют нам партнеры на фейерверк, направим на новогоднее украшение Кировска ЛНР. Но это не значит, что Иркутск останется без праздника. Город будет украшен. Большая программа запланирована для маленьких иркутян. В Сквере Кирова, на острове Конный, в округах для ребят организуют игровые программы, традиционно будет работать резиденция Деда Мороза. Мероприятия пройдут во всех округах города.

Всего в Иркутске на 32 общественных пространствах установят 17 елей высотой от 5 до 10 метров, будет работать шесть фотозон и 16 объемных световых фигур.

Подробнее о программе празднования Нового года 2022-2023 читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, в Иркутской области объявлен режим повышенной готовности, который продлится до 5 декабря. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. По прогнозу Иркутского УГМС, с 1 по 3 декабря на территорию всего региона по-прежнему будут смещаться влажные воздушные массы с побережья Северного Ледовитого океана, ожидается небольшой, местами умеренный снег, который будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром до 13 метров в секунду.

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