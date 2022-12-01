Гендиректора стройфирмы обвиняют в краже 3 млн рублей у обманутых дольщиков в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье по материалам прокуратуры заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве многоквартирных домов. Как выяснили правоохранители, генеральный директор фирмы, с которой жители Иркутска заключили 179 договоров о долевом строительстве, потратил полученные от клиентов деньги, а именно больше 3 миллионов, на совершенно посторонние цели. Речь идет о многоэтажках в переулке Советский Ленинского района. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- До настоящего момента объекты долевого строительства его участникам не переданы, при этом строительство вышеуказанных многоквартирных домов не ведется в виду отсутствия финансирования, - отмечают в ведомствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Арбитражный суд принимает решение о признании строительной компании банкротом.

Напомним, директор промышленного предприятия и его подчиненная признаны виновными в мошенничестве в Ангарске. Доказательства были собраны вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Как выяснили следователи, парочка 10 раз за период с 2019 по 2021 год обворовывала компанию с помощью фиктивного начисления премий другим сотрудникам. Получая деньги работники сами отдавали их мошенникам. Общая сумма украденных средств составила 1,6 млн рублей.