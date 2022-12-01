Молодые деятели науки получили стипендии мэра Иркутска от 20 до 30 тысяч рублей. Фото: администрация Иркутска

25 студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 лет были отмечены именными стипендиями мэра Иркутска в области науки и техники. Их научно-исследовательские работы были признаны лучшими компетентным жюри и могут быть практически применены для социально-экономического развития города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Для многих из вас это одна из первых наград в жизни. Сегодня я хочу поблагодарить администрацию города Иркутска, мэра Руслана Николаевича за поддержку молодежи. Они предоставили вам уникальную возможность: занимаясь научной работой, обучаясь в университетах, реализовать свой потенциал. Важно, чтобы вы связали свою жизнь с замечательным городом – с Иркутском, – подчеркнул директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков.

Победители-студенты получили единовременную выплату в 20 тысяч рублей, аспиранты – 25, молодые ученые – 30.

Напомним, одаренные школьники Приангарья получили премию губернатора. Соответствующее распоряжение подписал Игорь Кобзев. Ежегодно в регионе проходит конкурс среди учеников в возрасте от 14 до 18 лет. Главное условие к кандидатам - наличие особых успехов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. Победителям конкурсного отбора положена единовременная выплата размером 25 тысяч рублей.

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