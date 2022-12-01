70-летняя пенсионерка задохнулась в гараже из-за работающего бензогенератора в Иркутске

Подобные случаи происходят каждый год с наступлением холодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диспетчерская служба МВД Иркутска получила сообщение от бригады скорой помощи, которая сообщила о трагедии. В одном из частных домов, в гараже, нашли тело 70-летней женщины. Когда провели осмотр, поняла, что смерть не насильственная. Оказалось, что виновником стал бензогенератор.

- По предварительной информации, 70-летняя пенсионерка зашла в помещение, в котором работал бензиновый генератор. Проведя некоторое время в замкнутом пространстве, она задохнулась от большого количества выхлопных газов, - рассказали в МВД Иркутской области.

Полиция предостерегает жителей региона от халатности во время использования подобного оборудования. Если включить бензиновый двигатель в закрытом пространстве, быстро начинают скапливаться выхлопные газы. Как рассказали в ведомстве, подобные случаи фиксируют ежегодно с наступлением холодов.