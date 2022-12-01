Подачу света восстановили после аварии в Ленинском округе Иркутска 1 декабря

Аварийное отключение света в Ленинском округе. Фото: Иркутскэнергосбыт

Бригада рабочих восстановила подачу электроэнергии жителям Ленинского округа Иркутска после аварийного отключения. Уже в 13:52 свет снова дали, а сама авария произошла в 11:51 по иркутскому времени. Об этом сообщает Иркутскэнергосбыт.

- Под отключение попала часть домов в мкр. Южный на улицах Ангарская, Демократическая, Садовая, Сиреневая, Центральная, Центральный, а также в ДНТ Атлас, СНТ Горка, ДНТ Исток, ДНТ Лилия, СНТ Аистенок, - рассказали в компании.

При этом причину аварийного отключения не уточнили.

Напомним, в Иркутской области объявили режим повышенной готовности до 5 декабря из-за ухудшения погоды. С 1 до 3 декабря сибиряков ждут метели с ветром до 17 метров в секунду.

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