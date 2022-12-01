Ремонт моста через реку Малый Едогон за 53 млн рублей начали в Тулунском районе

Недавно в Тулуне открыли восстановленную школу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулунском районе приступили к работам на последних объектах, которые нужно восстановить после наводнения 2019 года. Рабочие начали реконструкцию моста через реку Малый Едогон, у которого сильно подмыло опоры. Сейчас конструкция в аварийном состоянии, на ее восстановление из федерального бюджета выделили 53,4 миллиона рублей.

- Это один из завершающих объектов масштабного восстановления региона после наводнения 2019 года. Реконструкция проходит по программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утверждённой Правительством РФ. Работы идут по графику, - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Уже сейчас успели сделать новые сваи моста, обустроили дорогу для объезда неработающего объекта, отсыпали съезд. Уже в 2023 году установят пролеты, положат асфальт, обустроят подходы к мосту. Работы закончат осенью следующего года.

Напомним, недавно в Тулуне открыли новую школу на 1,2 мест, в мероприятии принимал участие президент России Владимир Путин.

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