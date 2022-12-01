Предприниматель-майнер ответит в суде за ущерб на 1,6 млн рублей в Иркутске

Дело о майнинге в суде рассмотрят впервые Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске вычислили незаконного майнера-предпринимателя, который построил "ферму" из 130 высокомощных устройств. Он подключал их к общей электросети и похищал энергию, не платя за нее. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- Владелец подключал "счетчики" лишь на несколько дней в месяц, чтобы создать видимость добросовестного пользования сетями. Следователи отдела полиции отметили, что, по их данным, материал по такой статье в отношении "майнера" в суд направляется впервые, - рассказали в ведомстве.

Общий ущерб, который мужчина нанес городу - 1,6 миллиона рублей. Он будет обязан его возместить после соответствующего решения суда.

Напомним, майнеры занимаются добычей криптовалюты с помощью устройств, которые потребляют огромное количество электроэнергии. В Иркутской области хотят принять дифференцированные тарифы на свет, чтобы вычислять таких нарушителей и заставлять их платить больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08