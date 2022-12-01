Глава Иркутской области посетил стройку многоквартирных домов в Нижнеудинске

Дома сдадут в эксплуатацию уже в 2022 году. Фото: стоп-кадр видео ТГ-канала губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил место строительства многоквартирных домов микрорайона Восточный в Нижнеудинский. Здесь возводят жилья для детей-сирот, которое должны сдать в эксплуатацию уже в конце 2022 года. Сейчас специалисты налаживают электрокоммуникации.

- Важный момент. Некоторые сироты на данный момент, к сожалению, не смогли найти работу. Наша строительная корпорация предложила им возможность трудоустройства, - рассказал Кобзев в официальном ТГ-канале.

Будущие хозяева квартир отметили удачное расположение земельного участка, а также хорошее место для парковки и территории для ведения хозяйства.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что бывший мэр Тайшета и еще три мошенника отправятся в колонию за сдачу негодного жилья для детей-сирот.