ФАС наказал экс-министра здравоохранения Иркутской области на 20 тысяч рублей

Олег Ярошенко был министром до 2019 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутское УФАС сообщило, что ведомство наказало бывшего министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко за нарушения при поставке медицинского оборудования. Известно, что он вступил в сговор с организацией, помогая ей заключить с государством контракты.

- Иркутское УФАС раскрыло антиконкурентное соглашение, в результате которого незаконно заключили 12 контрактов с ООО «Сота-1» на поставку медицинского оборудования, изделий, техники и прочего оснащения для нужд ОГАУЗ «Иркутской городской детской стоматологической поликлиники», - объяснили подробности в ведомстве.

Антимонопольная служба решила оштрафовать министра, но наказание оказалось не таким уж серьезным - всего 20 тысяч рублей. Он должен погасить административный штраф.

Напомним, Ярошенко был главой минздрава Иркутской области с 2015 по 2019 годы.

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