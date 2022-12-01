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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:42

Спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников провел прием граждан

Жители Иркутской области обратились к спикеру с вопросами
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Александр Ведерников помог решить ряд вопросов жителям Иркутской области.

Александр Ведерников помог решить ряд вопросов жителям Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провел прием граждан. Чтобы оперативно решить вопросы были приглашены представители правительства региона и администрации Иркутска.

Анна Сергеевна из Иркутска обратилась по поводу мер поддержки семьям мобилизованных, в частности освобождения от оплаты за детсад. Городские власти сообщили, что семьи мобилизованных могут получать эту меру поддержки с 1 января 2023 года.

- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу, чтобы все семьи мобилизованных вовремя получали меры господдержки. Депутаты также встречаются в округах с родственниками мобилизованных, чтобы понять, какая еще нужна помощь. Многие проблемы, которые озвучивают люди, уже получили свое воплощение в виде поправок в законодательство и новые законопроекты, - сказал Александр Ведерников.

Еще один житель Иркутска рассказал, что не может оформить в собственность земельный участок под гаражом. Власти пояснили, что порядок оформления стал проще, потому как принят закон «О гаражной амнистии». И сейчас ведется работа по исключению гаражных кооперативов из общего порядка и оформление земли под гаражными кооперативами в льготном порядке. К примеру, в Свердловском районе соответствующий документ уже принят.

- Люди должны знать, что могут оформить землю под гаражами в собственность в упрощенном порядке, - добавил спикер ЗС.