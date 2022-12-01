Первую государственную студию звукозаписи откроют за 1,5 млн рублей в Иркутской области

Студию уже скоро откроют Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутской области появится первая государственная студия звукозаписи, в которой будут работать профессионалы над крупными проектами. Идею реализуют в ближайшие годы, на это выделили 1,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Тут установят различное оборудование, в том числе пульт монтажера, мощный компьютер, микрофоны и т.д. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Там будут реставрировать оцифрованные фонограммы, записывать и сводить музыкальные альбомы и отдельные композиции, оформлять звуковое сопровождение для рекламных роликов, делать саунд-дизайн, а также записывать подкасты об иркутском, российском и мировом кинематографе, - объяснили, в чем предназначение студии, в пресс-службе.

Также ее будут активно задействовать во время производства кинофильмов. Отметим, подобные студии обычно выполняют крупные государственные заказы на дубляж кинолент и т.д.